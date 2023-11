Ärzte- und Apotheker-Demo in Dortmund „Patientenversorgung von Tag zu Tag schwieriger“

So bleiben am heutigen Mittwoch die meisten Apotheken geschlossen, so auch in Dinslaken, Voerde und Hünxe. Die Versorgung der Bevölkerung wird über die Notdienst-Apotheken sichergestellt. Patienten wird geraten, Rezepte nach Möglichkeit in den Tagen vor oder nach dem Protesttag einzulösen.