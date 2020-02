Politik diskutiert am Mittwoch : Anzeigetafeln sollen Autofahrer in Hünxe bremsen

Hünxe Die SPD in Hünxe schlägt vor, dass auf den Straßen der Gemeinde Dialog-Displays zum Einsatz kommen sollen. Das sind Anzeigetafeln, die herannahenden Autofahrern anzeigen, ob sie zu schnell sind oder das Tempolimit einhalten.

Die Anzeigetafeln reagieren auf das Tempo nahender Fahrzeuge. So kann ein rotes „Langsam“ oder ein grünes „Danke“ auf ihnen erscheinen. Es gibt auch Tafeln, die einen lachenden oder traurigen Smiley anzeigen. Und es gibt ferner Modelle, die zu statistischen Zwecken abspeichern, wie viele Autos mit welchen Geschwindigkeiten unterwegs sind. Das funktioniert anonym, es geht also nicht um Verwarngelder. „Eine Analyse dieser Daten ist mit Blick auf weitere verkehrslenkende Maßnahmen gerade in solchen Straßen wertvoll, in denen es immer wieder zu Geschwindigkeitsüberschreitungen kommt, wie etwa die Dorstener Straße oder die Hauptstraße“, so SPD-Fraktionschef Horst Meyer.