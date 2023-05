Schul- und Vereinssport Arbeitskreis soll Hallenplanung übernehmen

Der geforderte Arbeitskreis soll für Transparenz sorgen, „wie viele Sporthallen an welchen Standorten in Zukunft benötigt werden, um eine nachhaltige und positive Sportentwicklung im Schulbereich und bei den Sportvereinen sicherzustellen“. Als Basis sollen die aktuellen Zahlen aus dem Schulentwicklungsprozess sowie die Mitgliederzahlen der Sportvereine von 2022 herangezogen werden. Mit den so ermittelten Ergebnissen soll die Verwaltung dann in die Lage versetzt werden, eine Sportstättenzielplanung Version 2.0 aufzustellen.