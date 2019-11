Nach erneuten Schafsrissen : Antrag auf Vertreibung der Wölfin liegt beim Kreis vor

Niederrhein Die Schäfer haben ernst gemacht. Sie fordern jetzt auch formell die Vertreibung der Wölfin vom Niederrhein.

Ein Schreiben, in dem Kurt Opriel um die Vertreibung bittet, ist am Dienstag eingegangen, berichtet Peter Schütz, Sprecher des Umweltministeriums. Die entsprechende E-Mail war an den Landrat gerichtet. Denn zuständig ist in diesem Fall die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Wesel.