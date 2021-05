Anti-Rassismus-Video in Dinslaken : Wer was zu sagen hat, der trete vor

Hass im Netz Foto: hsb/Schwarze-Blanke

Meinung Dinslaken Ein Video über Rassismus in Sozialen Netzwerken hat in Dinslaken eine breite Diskussion ausgelöst. Das wollten die Macher auch. Aber wenn sie in Zukunft ernstgenommen werden wollen, müssen sie raus aus der Anonymität – und an ihren Methoden feilen. Ein Kommentar.