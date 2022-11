Neuansiedlung in Voerde Rewe geht ins Logistikzentrum Emmelsum

Anfang des Jahres war dort, wo sich jetzt der Hallentrakt auf einer Fläche von rund 23.000 Quadratmetern erstreckt, noch grüne Wiese. Vor etwa sechs Monaten begannen dann die Bauarbeiten auf dem Grundstück an der Schleusenstraße, und am Dienstag konnte bereits Richtfest gefeiert werden. Im Sommer des nächsten Jahres soll das neue Logistikzentrum fertig sein. Dann will die Rewe-Gruppe dort ein Lager einrichten und ihre Märkte deutschlandweit von Emmelsum aus mit haltbaren Lebensmitteln beliefern.