Am Waldfriedhof in Dinslaken : Annahmestelle für Grünabfälle öffnet schon am Samstag

Am Waldfriedhof in Dinslaken

Wegen der milden Temperaturen haben viele Menschen in Dinslaken bereits mit der Gartenarbeit begonnen. Um längere Wartezeiten auf dem Wertstoffhof zu vermeiden, öffnet die Stadt bereits ab Samstag, 19. Februar, die Annahmestelle für Grünschnitt. Normalerweise können in Dinslaken Garten- und Grünabfälle im Februar nur am Wertstoffhof abgegeben werden. Dieses Jahr macht die Stadt eine Ausnahme: Hinter dem Waldfriedhof in Oberlohberg können Bürger aus Dinslaken an diesem und dem darauffolgenden Samstag, 26. Februar, jeweils 8 bis 16 Uhr, kompostierbare Abfälle entsorgen. Dazu zählen Grünschnitt und Pflanzen. Die Entsorgung kostet drei Euro je angefangenen 0,5 Kubikmeter, das entspricht einem durchschnittlichen Kofferraumvolumen. Ab März ist die Annahmestelle für Grünabfälle dann mittwochs und samstags von 8 bis 16 Uhr geöffnet.