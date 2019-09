Termine Anfang Oktober in Dinslaken : Die nächsten i-Dötzchen müssen angemeldet werden

Die Stadt Dinslaken weist auf die Grundschul-Anmeldetermine für die Erstklässler des kommenden Jahres hin. Die Termine für alle Grundschulen in der Stadt sind am Montag, 7. Oktober, und Dienstag, 8. Oktober, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

„Es wird gebeten, zu der Anmeldung das schulpflichtig werdende Kind vorzustellen“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Am 1. August 2020 werden alle Kinder schulpflichtig, die bis einschließlich 30. September 2020 sechs Jahre alt geworden sind. „Alle älteren Kinder, die aus irgendeinem Grund bisher noch nicht eingeschult wurden, sind ebenfalls anzumelden“, ergänzt die Stadt. Kinder, die nach dem 30. September 2020 sechs werden, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten in die Grundschule aufgenommen werden, wenn sie „schulfähig“ sind, das heißt: wenn sie die erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind. Die Entscheidung darüber trifft die Schulleitung.

Alle Erziehungsberechtigten der schulpflichtig werdenden Kinder sollten eine schriftliche Benachrichtigung zur Anmeldung erhalten haben. Darin ist die jeweils nächstgelegene Schule benannt. Die Anmeldung nimmt das Sekretariat der Schule entgegen, die Benachrichtigung ist bei der Anmeldung mitzubringen. Sollten Erziehungsberechtigte irrtümlich keine Benachrichtigung erhalten haben, so werden sie gebeten, sich unverzüglich mit dem Fachdienst Schule und Sport der Stadt Dinslaken in Verbindung zu setzen. Dieses ist im Stadthaus, Wilhelm-Lantermann-Straße 65, Telefon 02064 66248.

(RP)