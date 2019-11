Polizei sucht Zeugen : Streit im Bowlingcenter: Gast soll mit Blumentopf geworfen haben

Dinslaken Nach dem Bowling gab es Streit zwischen einem Gast und einer Angestellten. Wer bewarf wen womit? Das muss nun die Polizei klären.

Zu einem heftigen Streit kam es am Donnerstag gegen 23.30 Uhr im Bowlingcenter an der Straße Drei Eichen. Als eine 38-jährige Angestellte einem 30-jährigen Gast aus Duisburg die Rechnung für den Abend aufmachte. Dabei soll der Besucher die Frau beleidigt und mit einem Blumentopf und einem Bowlingschuh beworfen haben. Der 30-Jährige stritt die Vorwürfe ab. Er gab an, dass die 38-Jährige ihn mit Gegenständen aus dem Thekenbereich beworfen haben. Dabei soll sie seine Jacke und ein Handy beschädigt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise geben können.