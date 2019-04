Fahrradladen Nellessen neuer Kooperationspartner : Sicheren Umgang mit Pedelec trainieren

Dinslaken Der Fahrradladen von Marc Nellessen aus der Dinslakener Altstadt ist neuer Projektpartner der Kreispolizei Wesel und der Verkehrswacht. Kooperationsvertrag für das Elektrofahrrad-Projekt unterzeichnet.

Fahrräder mit Elektroantrieb sind beliebt und liegen im Trend. Ihre Verkaufszahlen steigen. Allerdings gibt es auch bei der elektronisch unterstützten Fortbewegung eine Schattenseite. Die Polizei im Kreis Wesel registrierte im vergangenen Jahr insgesamt 76 verunglückte Pedelec-Fahrer, zudem waren 77 Fahrer solcher Räder an Unfällen beteiligt. Diese Zahlen sind im Vergleich zu denen des Vorjahres gestiegen. Um die Sicherheit der Nutzer von Pedelecs zu stärken, bietet die Polizei spezielle Trainings für den Umgang mit dem Elektrofahrrad an. Ein solches Training fand am Montagvormittag auf dem Schulhof der Gartenschule statt. Außerdem stand dort der Pedelec-Simulator bereit.

Dieses spezielle Training ist Teil des Pedelec-Projektes der Kreispolizei, das von der Deutschen Verkehrswacht unterstützt wird. Als lokaler Partner beteiligt sich der Fahrradladen von Marc Nellessen aus der Dinslakener Altstadt an dem Projekt. Den Kooperationsvertrag unterschrieben Rüdiger Kunst von der Kreispolizei, Peter Steinhoff, Bereichsleiter Dinslaken der Verkehrswacht, und Marc Nellessen. Im Kreisgebiet gibt es damit bislang vier Fahrradgeschäfte,die Kooperationspartner der Kreispolizei und der Verkehrswacht bei dem Pedelec-Projekt sind. Zwei dieser Geschäfte sind in Dinslaken ansässig: der Fahrradladen Nellessen und Zweirad Vogel. Die beiden anderen Kooperationspartner haben ihren Firmensitz und Wesel und Rheinberg.

Anmeldung Wer an der Teilnahme an einem Pedelec-Kurs interessiert ist, kann sich anmelden unter Telefon 0281 107-7777 (Hotline) oder 0281 107-3222.

Beim Fahrtraining auf einem Pedelec, für das ein Parcours auf dem Schulhof der Grundschule an der Gartenstraße aufgebaut worden war, lernten die Teilnehmer das Anfahren und Bremsen mit einem Elektrofahrrad. Unter realistischen Bedingungen, in der geschützten Umgebung des Schulhofes, konnten sie Tempo und Fahrverhalten des E-Bikes testen. Auch eine Slalom-Fahrt war möglich. Am Fahrsimulator werden Gefahrensituationen verdeutlicht, bei denen mögliche Zusammenstöße mit Fußgängern, Rad- oder Autofahrern drohen. Ein Pedelec, das bis zu 25 Stundenkilometer schnell fahren darf, ist vom Tempo her vergleichbar mit einem Mofa. Mit dem Training, so Jörg Nischke, Verkehrssicherheitsberater der Polizei, sollen diejenigen angesprochen werden, die sich für ein Elekro-Fahrrad interessieren und auch diejenigen, die ihre Kenntnisse über die Handhabung eines solchen Rades verbessern wollen.