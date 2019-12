Tresor gestohlen : Angeblicher Nachbar überfällt 80-Jährige in ihrer Wohnung

Voerde Ein angeblicher Nachbar und ein „Monteur“ haben eine 80 Jahre alte Voerderin in ihrer Wohnung überfallen und ausgeraubt. Während ein Mann die Frau ablenkte, stahl der andere den Tresor aus ihrem Schlafzimmer.

Überfallen und ausgeraubt haben zwei Unbekannte eine 80-jährige Voerderin in ihrer Wohnung an der Ostlandstraße in Voerde. Am Mittwoch, 4. Dezember, gegen 11.30 Uhr stellte sich einer der Männer der Seniorin als neuer Nachbar vor und versuchte in die Wohnung der Frau zu kommen. Er behauptete Messungen in der Wohnung durchführen zu müssen. Die Frau war jedoch skeptisch und wies den Fremden ab. Wenig später erschien der Unbekannte in Begleitung eines angeblichen Monteurs. Nun glaubte die Frau den Männern und ließ sie hinein. Während der angebliche Nachbar sich mit der Frau unterhielt und sie ablenkte, stahl der „Monteur“ einen Tresor aus dem Schlafzimmer. Als die Frau den Diebstahl bemerkte, hielt der „Nachbar" sie fest und schubste sie. Die Frau blieb unverletzt. Die Täter flüchteten in einem Auto.