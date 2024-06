Das blaue Klassenzimmer Am Rotbach in der Altstadt lernen und die Natur erleben

Raus aus dem Klassenzimmer der Schule. Den Unterricht ins Freie verlegen und dort lernen und auch die Natur erleben. Das ist die Idee des grünen Klassenzimmers. In Dinslaken soll es demnächst ein blaues Klassenzimmer geben – als Lern- und Entdeckerort, als Natur- und Wassererlebnisort. Die Dinslakener Stadtverwaltung will dieses Projekt in Kooperation mit Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) umsetzen.