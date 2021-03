Verlauf womöglich über Voerde : Amprion-Stromtrasse – CDU ist entsetzt, SPD lädt zu Diskussionsabend

Voerde/Hünxe/Niederrhein Dass das Amprion-Kabel nun womöglich doch über Voerder Gebiet laufen soll, löst Protest aus. Am Mittwoch gibt es eine Online-Debatte.

Die Lokalpolitik bringt sich in Stellung gegen einen möglichen Verlauf der großen Amprion-Stromtrasse über Voerde. Die CDU fordert den Kreis Wesel zum Handeln auf, die SPD in Voerde lädt zu einer öffentlichen Online-Diskussionsrunde ein.

„Bisher hat Amprion immer die Querung der Trasse A-Nord in Rees priorisiert, dort wurden auch bereits Kartierungen und Baugrundbohrungen vorgenommen“, fasst die SPD in Voerde die Situation zusammen. „Durch die Trassenlegung in Voerde wurden bei uns wertvolle Flächen verloren gehen, die wir für die weitere Städtebauliche Planung dringend benötigen. Außerdem würden unsere Natur- und Vogelschutzgebiete am Rhein und in Rheinnähe stark darunter leiden.“