50 Interessierte : Amprion informierte in Voerde über Stromtrasse

Amprion informierte in Voerde über Stromtrasse

Voerde Firma plant unter dem Namen „Niederrhein/Wesel-Osterrath“ Neubau einer 380-Kilovolt-Stromtrasse. Diese soll in Voerde im Wesentlichen der Bestehenden folgen.

Gut 50 Bürger sind zum Infomarkt der Firma Amprion ins Voerder Rathaus gekommen. Das Unternehmen plant unter dem Projektnamen „Niederrhein/Wesel-Osterrath“ den Bau einer 380-Kilovolt-Stromtrasse. In Voerde soll dazu die bestehende Trasse zurückgebaut und eine neue geschaffen werden.

Die meisten wollen wissen, wo die neue Stromtrasse entlangläuft. Im Wesentlichen entlang der schon bestehenden 220-Kilovolt-Trasse, die das Unternehmen mit der neuen Leitung ersetzen und zurückbauen wird. Einzige Ausnahme bildet hier Götterswickerhamm. Im Raum des Rheindorfs möchte das Unternehmen nach den bisherigen Plänen der bestehenden Leitung in Richtung Kohlekraftwerk folgen, so dass die Rheinüberquerung des Stromkabels sich dann weiter in Richtung Möllen verlegen würde. Für die Querung wird aber auch eine unterirdische Lösung untersucht.