Noch immer gibt es viel zu viel zu tun: „Amnesty“ in Dinslaken seit 45 Jahren für Humanität

„Amnesty“ in Dinslaken seit 45 Jahren für Humanität

In der Bibliothek: Happy Birthday, Amnesty Dinslaken. Foto: FUNKE Foto Services/Lars Fröhlich

Dinslaken Die Ortsgruppe von Amnesty International gründete sich vor 45 Jahren. In der Stadtbibliothek feiert sie ihr Bestehen. Neue Aktionen sind bereits in Planung

„Von der Erstgruppe ist niemand mehr mit dabei“, sagt Magdalene Schwan-Storost. Einst sei die Amnesty-Gruppe in den 70ern von „politisch engagierten Dinslakener Bürgern ins Leben gerufen worden“. Die ehemalige Lehrerin kam bereits 1977 dazu, über eine Schülerin sei sie auf die Aktivitäten von Amnesty International aufmerksam geworden.

Derzeit zählt die Gruppe rund acht aktive und etwa zwanzig fördernde Mitglieder, sagt Gruppensprecher Oliver Ziegler, der seit 2003 dabei ist. Infostände, Petitionen, Gottesdienste oder eine Kunstauktion: Die Mitglieder erinnern sich an die vielen Aktionen, die es in den vergangenen Jahrzehnten gegeben hat. Ziegler ist besonders eine Aktion mit Liegestühlen auf dem Neutorplatz in Erinnerung geblieben, mit der die Gruppe auf Folter aufmerksam machen wollte.