American Horsepower Show 2023 100.000 PS rollen auf der Trabrennbahn

Das 100.000 PS-Festival „American Horsepower Show 2023“ geht in die fünfte Runde – und zwar am Sonntag, 10. September, auf der Trabrennbahn Dinslaken. Wie in der Vergangenheit soll auch die fünfte Veranstaltung im Infield der Trabrennbahn stattfinden – mit noch größerer Händlermeile, Gastromeile und Swap Meet. Und es wird wieder eine Show-&-Shine-Bühne mit Moderation geben.