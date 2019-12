Feier am RAG-Förderwagen : „Letzte Schicht“ mit Feuer unterm Förderturm

Die Erinnerung die Bergmannskultur soll wach gehalten werden. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Am 21. Dezember 2018 ist die letzte Schicht im deutschen Steinkohlebergbau gefahren worden. Das Bergbaunetzwerk Dinslaken-Lohberg will nun den Grundstein für eine neue Tradition legen. Am Sonntag, 22. Dezember, ab 17 Uhr wird zur „Letzten Schicht“ – zu einer Zusammenkunft nicht nur der ehemaligen Bergleute am neu aufgestellten Förderwagen am Platz der Vielfalt eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es sind alle Dinslakener Bürger und Bürgerinnen als Gäste willkommen. Zukünftig wird immer am vierten Advent unter dem Förderturm eine kleine Feier stattfinden.