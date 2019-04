19,8 Kilometer Natur : Am Rotbach tanzen wieder Libellen

Der Rotbach biertet Libellen einen idealen Lebensraum. Foto: EGLV

Voerde/Dinslaken Wer ein Stück heimische Natur erleben möchte, der ist am Ufer des Rotbachs an der richtigen Adresse. Hier sind auch viele Tierarten zu entdecken – neuerdings auch wieder vermehrt Libellen, die am Gewässer eine Heimat finden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Langhoff

„Die Natur muss gefühlt werden“, schrieb Alexander von Humboldt in einem Brief an Johann Wolfgang von Goethe. Und um Natur zu erleben, muss man keine weiten Wege in die Ferne gehen, denn oft findet man das Außergewöhnliche schon in der Nähe. So etwa entlang der Ufer des Rotbachs, der durch Dinslaken und Voerde fließt. Für diesen meldet der Lippeverband eine Zunahme der Prachtlibellen. Die „schimmernde, flimmernde Gauklerin“, wie Heinrich Heine in seinem Gedicht „Die Libelle“ das Insekt beschreibt, findet hier wieder weitere Verbreitung. „Im Lippeverbandsgebiet nimmt die Libellenzahl durch die Vielzahl an Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität und der Vielfalt der Gewässerstrukturen kontinuierlich zu“, erklärt Sylvia Mählmann, biologisch-technische Assistentin beim Lippeverband.

Die Biologisch-technische Assistentin Sylvia Mählmann bei der Probennahme an der Lippe. Foto: Rupert Oberhäuser

Über die bunt schillernden Insekten entlang des Rotbachs freut sich auch Peter Malzbänder, Vorsitzender der NABU-Kreisgruppe Wesel. „Da gibt es allerlei Libellenarten, die man in der Häufigkeit so lange nicht gesehen hat“, erzählt er. Doch beobachtet er auch häufig einen ganz anderen Bewohner der Lüfte am Rotbach: den Eisvogel. „Ihn kann man dort sehr häufig sehen“, sagt der Vorsitzender der NABU-Kreisgruppe und beschreibt den Eisvogel als „fliegenden Edelstein“. Kein Wunder, sind die Eisvögel, die am Rotbach auf die Jagd nach kleinen Fischen gehen, mit ihren blaugrünen Flügeln und der rotbraunen Unterseite schon ein farblicher Höhepunkt. Doch bei Weitem nicht alles, was sich entlang des Rotbachs in der Natur finden lässt.

Info Flugkünstler mit zwei Flügelpaaren Flügel Libellen zeichnen sich durch einen außergewöhnlichen Flugapparat aus. Die Fähigkeit, ihre beiden Flügelpaare auch unabhängig voneinander zu bewegen, ermöglicht es ihnen, abrupte Richtungswechsel zu vollziehen, in der Luft stehenzubleiben oder sogar rückwärts zu fliegen.

Gerade im Frühling, der Balzzeit für viele Vögel, gibt es hier einiges zu sehen, zu hören und zu erleben. „Es blüht, zwitschert und trällert an jeder Ecke“, sagt Peter Malzbender. Frühjahrsblüher wie Scharbockskraut, Veilchen und verschiedene Kleearten blühen jetzt entlang des Rotbachs. Wer entlang seiner Ufer durch den Wohnungswald läuft und dabei aufmerksam ist, kann hier Kleiber, Spechte, Kohlmeisen, Blaumeisen, Zaunkönige und Rotkelchen sehen und hören. Peter Malzbender lauscht dabei besonders gerne dem Gesang der Mönchsgrasmücke. „Die singt fast so schön wie eine Nachtigall“, sagt der Vorsitzende der NABU-Kreisgruppe Wesel. „Es ist an Waldvögeln alles vorhanden, was da sein sollte“, erklärt Malzbender. Außerdem könne man, mit etwas Glück, auch einige Greifvögel wie Mäusebussard, Habicht oder Sperber zu Gesicht bekommen. „Aber es gibt auch Schmetterlinge zu sehen“, führt Peter Malzbender weiter aus. Zitronenfalter und Weißlinge flattern am Ufer des Rotbachs gerne durch die Luft. „Die Menschen sollten viel mehr auf die Natur achten und bedenken, was sie da für ein Paradies haben“, sagt Peter Malzbender.

Entlang des Bachufers lässt sich das Naturerlebnis mit dem Freizeitvergnügen verbinden. Auf dem 19,8 Kilometer langen „Rotbach-Weg“ kann man zwischen Voerde und Bottrop-Kirchhellen viele schöne Flecken entlang des Bachlaufs entdecken. Zum einen wäre da der Wohnungswald mit seiner beschriebenen Artenvielfalt, die Dinslakener Innenstadt und der Rotbachsee in Hiesfeld, der von Radfahrern und Spaziergängern gleichermaßen geschätzt wird und wo man häufig Wasservögel beobachten kann. Wer von hier aus dem Rotbach-Weg folgt, gelangt in den renaturierten Bereich des Rotbachs, wo sich das Gewässer mäandernd und naturnah präsentiert.

Dabei lädt das Rotbachtal ebenfalls zu ausgedehnten Spaziergängen oder Radtouren durch die Natur ein. Wer entlang der Strecke einkehren möchte, der wird dort auch bei Piwys BBQ fündig oder, am Ende der Strecke an der Grafenmühle mit verschiedenen gastronomischen Angeboten.