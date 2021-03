DVG baut Straßenbahnhaltestelle barrierefrei aus : Bahnhofsplatz-Ausbau in Dinslaken startet im Mai

Bahnhofsplatz-Ausbau in Dinslaken startet im Mai

Bald starten die Bauarbeiten am Bahnhof in Dinslaken. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Als erstes wird die Straßenbahnhaltestelle barrierefrei ausgebaut. Die Wendeschleife wird durch ein Kehrgleis ersetzt. Verkehrsteilnehmer müssen mit beträchtlichen Einschränkungen rechnen.

Auf dem Dinslakener Bahnhofsvorplatz will die DVG Mitte dieses Jahres mit dem barrierefreien Ausbau der Straßenbahnhaltestelle. Dies hat die Stadt Dinslaken mitgeteilt. Ursprünglich war einmal geplant, bereits im April mit den Arbeiten zu beginnen. Rund um die Baustelle wird es zu teils beträchtlichen Einschränkungen für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer kommen. Bei der Baumaßnahme der DVG wird die Wendeschleife durch ein Kehrgleis ersetzt, zudem werden die Gleise auf dem Bahnhofsplatz bis hinein in die Friedrich-Ebert-Straße ausgetauscht.

Der P+R-Parkplatz sowie die Wendeschleife werden ab Juni gesperrt, da diese Flächen dann von der DVG als Baustelleneinrichtungsfläche genutzt werden müssen. Dadurch entfallen mit dem P+R-Parkplatz 60 Stellplätze. Um diesen Wegfall zumindest teilweise im direkten Umfeld kompensieren zu können, soll die Parkhöchstdauer der vorhandenen bewirtschafteten Stellplätze so verlängert werden, dass diese als Tagesparkplätze von Pendlerinnen und Pendlern kostengünstig genutzt werden können. Dies betrifft neben den Stellplätzen auf der östlichen Platzseite vor dem NIAG-Kundencenter auch die bewirtschafteten Stellplätze im Wendehammer der Bahnstraße. Insgesamt werden so rund 50 Stellplätze für Dauerparken zur Verfügung gestellt. Hierfür wird ein gesonderter Tagestarif in Höhe von zwei Euro angeboten.