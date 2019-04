230 Jobs entstanden : Zwölf Unternehmen auf Draht

Dinslaken Auf dem ehemaligen Bausysteme-Gelände sind rund 230 Jobs entstanden.

„Aktuell sind wir mit den Bestandsflächen zufriedenstellend ausgelastet“, sagt Georg Hellmich. Um weitere Ansiedlungen möglich zu machen, müsse man den Rückbau der vorhandenen Hallen und Gebäude vorantreiben, so Hellmich, Geschäftsführer der H. und G. Hellmich Immobilien GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Duisburg erwarb das Thyssen-Gelände im April 2008. Die Investitionen in den Standort waren immens: „Bis Ende 2012 wurden zusätzlich zu den Anschaffungskosten ca. 2,5 Millionen Euro aufgewendet. Seitdem kamen weitere 4,5 Millionen Euro für Gebäude-Um- und Neubau sowie Instandhaltung hinzu“, erklärt Hellmich. 450.000 Euro kostete 2011 allein der Ausbau der Kreuzung mit der Willy-Brandt-Straße (B8).