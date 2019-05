Von 11 bis 18 Uhr : Halteverbot wegen Radrennen in Hiesfeld

Dinslaken Am 19. Mai sind mehrere Straßen und der Jahnplatz von 11 bis 18 Uhr für Autofahrer gesperrt

Im Rahmen des Radrennens des Radsportclubs Dinslaken am Sonntag, 19. Mai, kommt es zu einigen Verkehrseinschränkungen in Hiesfeld. So gilt an diesem Tag ein absolutes Halteverbot auf der Hohlstraße, auf der Sterkrader Straße zwischen Blasius-Apotheke und Küpperstraße sowie zwischen Krengelstraße und Hohlstraße, auf der Riemenschneiderstraße zwischen Sterkrader Straße und Albrecht-Dürer-Straße, auf der Mittelfeldstraße zwischen Riemenschneiderstraße und Kirchstraße, auf der Kirchstraße zwischen Mittelfeldstraße und Sterkrader Straße sowie zur Hälfte auf dem Jahnplatz.