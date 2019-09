Kostenpflichtiger Inhalt: In der Dinslakener Altstadt : Kneipe „Schnier“ wird „Schnierstrax“

Jörg Springer am Gelände des kleinen Podestes am Fenster. Im Hintergrund: Die charakteristische Theke. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Jörg Springer, Ex-Chef der Veranstaltungsgesellschaft Din-Event, lange Jahre Betreiber des Ulcus und weiterer Kneipen in der City, übernimmt die Gaststätte Schnier in Dinslakens Altstadt. Der Plan: Neuer Name, neues Konzept.