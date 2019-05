Dinslakener Stadtrat entscheidet : Alternativstandort fürs Freibad: Dinamare

Info

Sitzungsfolge Mit der Thematik des Hiesfelder Freibades befassen sich in den nächsten Wochen die zuständige Ausschüsse und der Rat. Die Mitglieder des Sportausschusses kommen am 6. Juni zusammen, der Finanzausschuss tagt am 18. Juni und der Hauptausschuss am 25. Juni. Der Dinslakener Stadtrat kommt am 2. Juli zusammen und entscheidet dann über das Hiesfelder Freibad und die Alternativstandorte.