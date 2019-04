Anlage wird wieder verfüllt : Bunker an der Zeche Lohberg freigelegt

Die Splitterschutzanlage aus dem zweiten Weltkrieg sollte den Bediensteten des Bergwerks Zuflucht bieten. Für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird sie nicht. Sie wird nun zugeschüttet und damit konserviert.

Ein vergessener Ort, das ist wahrlich die alte Splitterschutzanlage auf dem ehemaligen Zechengelände. Ein Gang durch die zerklüftete und teilweise eingestürzte Anlage, die 1942/43 erbaut wurde und sich im Zickzack unter der Erde herschlängelt, ist nicht gerade einfach. Überall herausgebrochene Steine, noch liegen alte Bretter verstreut in den Ecken, hängen Drähte aus den Wänden und Decken. Auch den alten Ofen der Anlage gibt es noch, auch eine Original-Zwischentür ist noch vorhanden. Halterungen an den Wänden zeugen von Bänken, auf denen die Menschen Schutz vor den Bomben gesucht haben.

Verfüllung Die Anlage wird jetzt mit Flüssigerde verfüllt, ein erdfeuchter Beton, der die Wände nicht angreift. Die Substanz wird betonhart, buddelt man allerdings in späteren Jahren erneut an dieser Stelle, lässt sie sich abtragen.

Von dem wiederum wussten weder Weber noch Bernd Lohse von der RAG Montan Immobilien noch Erich Heinser von der Stadt Dinslaken. Sinn mache es aber, so Claus Weber. Rund 100 Menschen hätten wohl in der Splitterschutzanlage Platz gefunden, eng aneinandergedrängt. Wie oft sie benutzt wurde, darüber gibt es keinerlei Unterlagen. Sicherlich aber im Januar 1945, als ein Bombenhagel über Lohberg niederging und viele Menschen, die in ihren Kellern Zuflucht gesucht hatten, in den Tod riss.

Man mag sich bei einem Gang durch die Anlage nicht mehr vorstellen, wie es den Menschen damals zumute war, nur durch eine dünne Oberdecke und rund einem Meter Sand gedeckt, das Heulen der niederfallenden Bomben zu hören. Um sich genau dies zu verdeutlichen, seien solche Bodendenkmäler extrem wichtig, so Weber. Denn schon bald gäbe es keine Zeitzeugen mehr, und nur an Hand von Fotos könne man sich die Ängste jener Menschen nicht vorstellen. Entdeckt habe man die Anlage bereits vor vier Jahren, erzählt Bernd Lohse. Im ersten Moment habe man es für begehbare Kabel und Versorgungsschachtanlagen gehalten. Am liebsten hätte der Bauleiter damals seinen Fund auch nicht weitergeleitet, verrät Claus Weber und schmunzelt. Das passiere leider bei Bauarbeiten immer wieder, denn ein Baustopp koste nicht nur Zeit sondern auch Geld. Doch in diesem Falle siegte die Geschichte, das Amt für Bodendenkmäler wurde eingeschaltet. Man besichtigte die Anlage und war begeistert. „Für uns Archäologen hat die Anlage hier auf Lohberg eine große Bedeutung“, erklärt Claus Weber. Zum einen sei sie ungewöhnlich groß – er schätzt sie auf mehr als 50 Quadratmeter – zum anderen habe es einen direkten Zugang zwischen Lohnhalle und Splitterschutzanlage gegeben, dann der Doppel-Zickzack-Verlauf, das wäre schon etwas Besonderes. „Und das sie so gut erhalten ist, ist ebenfalls ungewöhnlich.“ Vor allem, dass sie es auch bleibt, sei für heutige aber vor allem für spätere Archäologen ein von hoher Bedeutung.