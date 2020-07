Pfefferspray und Hund im Einsatz : Randalierer verletzen drei Polizisten

Die Polizei bekam es am Freitagabend mit zwei aggressiven Männern zu tun. Foto: dpa/Carsten Rehder

Dinslaken Ein 29-jähriger Mann aus Duisburg und ein 23 Jahre alter Dinslakener sind auf der Straße Am Alten Drahtwerk heftig aneinander geraten. Als die Polizei anrückte, gingen die stark alkoholisierten Streithähne gegen die Beamten vor. Fuß- und Handfesseln mussten Polizeibeamte einsetzen, um einen renitenten Dinslakener zu bändigen, der sich am Sonntagmorgen in einer Wohnung an der Amalienstraße mit einer 27 Jahre alten Frau eine Auseinandersetzung lieferte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit Pfefferspray ging die Polizei am Freitag um 23 Uhr gegen zwei alkoholisierte Randalierer vor, die auf der Straße Am Alten Drahtwerk in Streit geraten waren. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert. Am Tatort traf die Polizei auf einen 29-jährigen Mann aus Duisburg und einen 23 Jahre alten Dinslakener. Als die Beamten zu klären versuchten, was geschehen war, wurden die beiden Streithähne immer aggressiver und bedrohten die Polizisten. Als diese den 29-Jährigen in Gewahrsam nehmen mussten, versuchte der 23-Jährige, den Mann zu befreien. Es kam zu einem Handgemenge, da beide Randalierer sich gegen die Beamten heftig zur Wehr setzten. Erst als die Beamten Pfefferspray und einen Polizeihund einsetzten, konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Drei Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen. Beiden Männern entnahm ein Arzt wegen offensichtlichem Alkoholgenuss Blutproben. Die renitenten Männer erwartet ein Strafverfahren.