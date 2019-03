Neue Wege gehen : Team-Spieler an der Brötchenlinie

Vor der Schollin-Theke in Dinslaken (v.l.): Hagen Götz, Mendo Mohammed, Marco Battista, Günter Skrinjar, Christina Luther, Hans Günter Winkler, Tobias Lorenz, Hans Jörg Himmelberg, Sarina Rieken und Marc Zeisel. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services/Heiko Kempken

Dinslaken Mit Praktika und betriebsintegrierten Arbeitsplätzen stellen die Dinslakener Albert-Schweitzer-Werkstätten und die Bäckerei Schollin Unterstützungsangebote zur selbstständigen Nutzung bereit.

Ein Lieblingsgebäck von Schollin haben sie schon: Einstimmig nennen die Beschäftigten der inklusiven Kooperation der Albert-Schweitzer-Einrichtungen für Behinderte (ASE) und der Bäckerei Schollin das pikante Mehrkornbrötchen „scharfer Hahn“.

Die Produkte der Bäckerei scheinen sie schon so gut zu kennen, wie die Abläufe ihrer betriebsintegrierten Arbeits- und Praktikumsplätze vor Ort. Auch die weiße Arbeitskleidung mit dem roten Schriftzug „Schollin“ zeigt: Sie alle sind fester Teil des Teams, betont Geschäftsführer Klaus Becker.

Info Soziale Dienstleistungen aus einer Hand Aufgaben Die ASE ist Anbieter sozialer Dienstleistungen. Über 450 Mitarbeiter betreuen rund 250 Kinder in Frühförderstellen und Kitas, 155 Personen in Wohnstätten und Wohngruppen, 600 Beschäftigte in den Werkstätten.

„Die Abwechslung macht viel Spaß. Und ich arbeite in einem tollen Team“, berichtet Günter Skrinjar, der in einer Filiale in Voerde eingesetzt ist, über seinen Arbeitsalltag. Etwa 45 Minuten radelt er jeden Tag zur Arbeit. Und wieder zurück, bei jedem Wetter, weil er so gerne Fahrrad fahre. Helm, Handschuhe und Jacke für die Anfahrt werden gestellt. Derzeit arbeiten drei Beschäftigte in Schollin-Filialen auf einem betriebsintegrierten Arbeitsplatz, drei Praktikanten schnuppern parallel in den Service- und Produktionsbetrieb.

Mendo Mohammed ist der erste Praktikant in der Produktion von Schollin. Hier lernt er die verschiedenen Arbeitsbereiche kennen, etwa die „Brötchenlinie“ am Band. Sein Schichtbeginn: 2 Uhr in der Früh. „Ich weiß, was Nachtschicht bedeutet“, sagt auch Klaus Becker. Trotz der Arbeitszeiten gefalle Mendo Mohammed der Praktikumseinsatz, am meisten die „Feinveredlung“ der Stücke, etwa mit Früchten und Zuckerguss.

Begonnen hatte die inklusive Kooperation 2017 mit einer Zusammenarbeit der ASE und Schollin bei den DIN-Tagen. Drei Tage lang arbeiteten acht ASE-Beschäftigte und zwei Mitarbeiterinnen von Schollin beim Fairen Kultur Café zusammen. „Da haben wir uns gefragt, warum machen wir nicht etwas festeres draus?“, erinnert sich Werkstattleiterin Christiane Frerigmann. 2018 konnte auch schon das erste inklusive Praktikum bei Schollin absolviert werden. Seitdem werde die Kooperation weiter ausgebaut, sagt Frerigmann. Möglichkeiten bei Schollin für betriebsintegrierte Tätigkeiten gebe es viele, so Klaus Becker. „Gerade im Service-Bereich sehen wir noch Potenzial.“

Auch die bisher Beschäftigten sind neugierig auf unterschiedliche Arbeitsbereiche. In der ASE-Werkstatt finden regelmäßig Einheiten zur Weiterqualifizierung statt. Günther Skrinjar interessiert sich insbesondere für den Verkauf, Tobias Lorenz würde unterdessen „gerne Brötchen backen üben“. Er sei froh, bei Schollin dabei zu sein. „Ich wollte etwas Neues außerhalb der Werkstatt ausprobieren.“ Der Mut habe sich gelohnt, er sei damit über sich herausgewachsen.

Und auch an anderen Standorten soll die Kooperation weitergehen, berichtet Geschäftsführer Klaus Becker. In den Schollin-Filialen in Hiesfeld und in Wesel etwa gebe es noch Kapazitäten – für weitere Praktika.

(mh)