Jeder kann mithelfen : Großreinemachen am Walsumer Fähranleger

Auch auf Orsoyer Seite gibt es jede Menge einzusammeln, wie dieses Archivfoto zeigt. Die Rheinfels Quellen organisieren das große Aufräumen am Walsumer Fährkopf. Foto: Sassan Dastkutah (sass)/Dastkutah, Sassan (sass)

Walsum Beim Rhine Clean Up wird auch am Fähranleger in Walsum Müll gesammelt.

Am Samstag, 14. September, findet zum zweiten Mal ein „Rhine Clean Up Tag“ statt, bei dem Tausende freiwillige Helfer in sechs Ländern entlang des Flusses Müll und Unrat sammeln. In Walsum wird von 10 bis 13 Uhr rund um den Fähranleger sauber gemacht. Und das ist auch dringend nötig. Was sich dort im Laufe eines Jahres anssammelt, ist kaum zu glauben.

Die Rheinfels-Quellen haben die lokale Organisation übernommen und die Belegschaft zum Mitmachen aufgefordert. Lena Harmes, Nachhaltigkeitsbeauftragte des Unternehmens, betont aber, dass jede zusätzliche helfende Hand willkommen ist: „Je mehr Leute dabei sind, desto wirksamer wird die Aktion. Was wir im letzten Jahr alles gefunden haben, war wirklich schockierend. Alte Autoreifen und Kanister mit Flüssigkeiten wurden genauso zur Sammelstelle geschleppt wie defekte Klappstühle, Einweggrills, Sonnenschirme und verschimmelte Lebensmittel.“

Wer also seinen ganz konkreten Beitrag zum Umweltschutz leisten möchte, der kommt zum Fähranleger Walsum und packt mit an. Feste Schuhe oder Gummistiefel sind vorteilhaft und auch ein paar Arbeitshandschuhe sollte man dabei haben.