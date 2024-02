Bundesverband Rettungshunde im Ahrtal Helfen können, wenn das nächste Mal die Flut kommt

Spezielle Off-Road-Fahrzeuge und Hochwasserboote im Wert von rund 2,4 Millionen Euro sind am Samstag auf dem Gelände der Feuerwehr Bad Neuenahr an ausgewählte Feuerwehren und THW-Ortsverbände aus dem Ahrtal sowie an den Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz übergeben worden. Es geht um schnelle Hilfe im Katastrophenfall. Maßgeblich beteiligt ist der BRH Bundesverband Rettungshunde mit Sitz in Hünxe.