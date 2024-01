EBGS-Schüler zu Besuch im Landtag Ein Verbot der AfD fände Zimkeit „persönlich sehr schön“

Die Klasse 10 b der Ernst-Barlach-Gesamtschule hat Dinslakens Landtagsabgeordneten Stefan Zimkeit (SPD) in Düsseldorf besucht. Ein wichtiges Thema sowohl in der am Vortag stattgefundenen Plenardebatte als auch in dem Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern waren die Proteste gegen die AfD.