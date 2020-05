Von der Partei abgesagt : AfD-Veranstaltung im Dachstudio findet nicht statt

Im Dachstudio der Stadtbibliothek sollte die AfD-Veranstaltung stattfinden, nun wurde sie abgesagt. Foto: Heimnz Schild/Heinz Schild

Dinslaken Die AfD hat ihre Wahlveranstaltung, die am Mittwochabend, 20. Mai, im Dachstudio der Stadtbibliothek Dinslaken stattfinden sollte, kurzfristig abgesagt. In einer E-Mail an Parteimitglieder begründet Renatus Rieger, Sprecher des AfD-Kreisvorstandes, diesen Schritt damit, Schaden von der Partei abwenden zu wollen.

Im Vorfeld hatten Gruppen Proteste gegen die AfD-Veranstaltung angekündigt.

Die AfD hatte die Räumlichkeiten im Gebäude der Stadtbibliothek von der Stadt Dinslaken angemietet, um dort eine Wahlversammlung durchzuführen. Es sollten ein Bürgermeisterkandidat für Dinslaken sowie Direktkandidaten für die Kommunalwahlen im September gewählt und die Reserveliste aufgestellt werden.

Die Stadt Dinslaken bestätigte auf Nachfrage, dass ihr eine rechtsverbindliche Absage für die Veranstaltung vorliege.

