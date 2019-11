Nur selbst gefertigte Geschenke : St. Paulus öffnet Sonntag den Adventsbasar

Voerde Auch diesmal sind im Paulushaus wieder neue Aussteller dabei. Der Erlös geht an die Kindergärten.

Es ist schon eine liebe Tradition, dass talentierte, bastel- und werkelfreudige Menschen kurz vor Beginn der Adventszeit einen stimmungsvollen Adventsbasar der anderen Art im Paulushaus am Akazienweg in Voerde ausrichten. Der ist auch in diesem Jahr einen Besuch wert. Er startet am Sonntag, 24. November, direkt nach der Heiligen Messe in der Pauluskirche, also gegen 12 Uhr. Dann öffnen die Türen des Paulushauses für ausschließlich selbstgemachte Sachen, nette Leute, gute Gespräche und schöne, adventliche Atmosphäre. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Es gibt Waffeln, Kaffee und Kuchen. Der Erlös der Cafeteria geht an die Kindergärten der Paulusgemeinde in Voerde. Es erwartet die Besucher eine bunte Vielfalt von selbst hergestellten kleinen und großen Sachen.