Drei Tage lang Stimmungsvoller Hüttenzauber bei Advent an der Burg

Info

Öffnungszeiten Der Advent an der Burg in der Dinslakener Altstadt findet von Freitag bis einschließlich Sonntag, 15. bis 17. Dezember, statt. Geöffnet ist dieser Adventsmarkt am Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.