Die Besten : Mathe-Fans machen große Sprünge

Voerde Acht Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Voerde gewinnen erste Preise beim Känguru-Wettbewerb. Sie gehören damit deutschlandweit zu den besten in ihrer Altersgruppe.

Wenn es um große Sprünge geht, liegt das Gymnasium Voerde gern vorn. Mit großer Resonanz und tollem Erfolg ist auch in diesem Jahr wieder der Känguru-Wettbewerb angenommen worden. Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen haben begeistert geknobelt, gerechnet und logisch kombiniert. Nach gut sechs Wochen haben die Organisatoren des Känguru-Wettbewerbs Deutschland an der Humboldt-Universität in Berlin nun abgerechnet: Am Gymnasium Voerde gehören acht Jugendliche in ihrer Altersgruppe deutschlandweit zu den Besten.

Knifflig Der Versand der Preise an die Schulen war Gegenstand der Knobelei: „Die Pakete mit den Preisen für den Känguru-Wettbewerb werden auf Paletten gestapelt. Am Abend stehen elf Paletten mit insgesamt 370 Paketen in einer Reihe. Auf den einzelnen Paletten sind unterschiedlich viele Pakete, aber auf je drei hintereinander stehenden zusammen stets genau 99 Pakete. Wie viele Pakete sind auf der 6. Palette?“ (Aufgabe der Jahrgangsstufe 5/6). Antwortmöglichkeiten: (A) 26, (B) 30, (C) 33, (D) 35, (E) 36.

Ein Sonderpreis wird beim Känguru-Wettbewerb für eine besonders lange Serie aufeinander folgender richtiger Ergebnisse vergeben. Den längsten Känguru-Sprung hat in diesem Jahr Johan Kleimann geschafft, der mit außergewöhnlichen 113,75 Punkten in der Jahrgangsstufe 5 auch schon zu den Gewinnern eines ersten Preises zählte. Der Name und dieser Sonderpreis des internationalen Mathematikwettbewerbs erinnern an das Ursprungsland Australien, in dem der Wettbewerb erstmals 1978 stattgefunden hat. In Deutschland ist der Känguru-Wettbewerb zum 25. Mal ausgetragen worden. 2019 waren deutschlandweit fast eine Million Teilnehmer an 11.800 Schulen aktiv. Das Gymnasium Voerde ist zum 24. Mal dabei.