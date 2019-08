Stadtfest in Dinslaken : Entspannen bei Musik und Literatur im Kulturcafé

Abseits des Din-Tage-Trubels schlägt das Kulturcafé im Burginnenhof am Wochenende wieder angenehm leise Töne an.

Das Faire Kultur-Café im Burginnenhof will auch in desem Jahr Besuchern einen Rahmen bieten, die abseits des Trubels bei handgemachter Musik und leisen Wortbeiträgen entspannen und miteinander ins Gespräch kommen möchten. Los geht’s am Samstag, 24. August, um 11 Uhr mit Sabine Juchem. Sie ist von Beruf Kirchenmusikerin und hat sich vor einigen Jahren als Hochzeitssängerin selbstständig gemacht. Juchem singt und begleitet sich dabei selbst am Klavier. Für 11.55 Uhr hat sich der belgische Singer/Songwriter Jo Laurey. Das Duo Klangfarben tritt ab 12.50 Uhr auf. Die Gruppe Stimmbruch hat sich für 14 Uhr angesagt. Mit unterschiedlichen Instrumentierungen spielt das Ensemble Popklassiker, internationale Folklore und Spirituals.