Stadtjubiläum „So klingt Dinslaken“ – ein besonderer musikalischer Moment

Mit der großen Abschlussveranstaltung, die am Sonntag, 3. März, in der Kathrin-Türks-Halle stattfindet, enden die Aktionen und Feierlichkeiten, die anlässlich des 750-jährigen Bestehens der Stadt Dinslaken stattfanden. Die Teilnehmer erwartet ein Rückblick auf die zahlreichen Aktivitäten im Jubiläumsjahr. Zudem wird an die Dinslaken-Momente, also die Projekte, die speziell für das Jubiläum konzipiert und umgesetzt wurden, erinnert. In der Festveranstaltung am Abend wird dann das letzte dieser Projekte mit dem beziehungsreichen Titel „So klingt Dinslaken“ auf die Bühne der Stadthalle gebracht.