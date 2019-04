Löschen und technische Hilfe : Feuerwehr nimmt auch Späteinsteiger

Voerde Sie wollen im Ernstfall helfen und schätzen die gute Kameradschaft: Bei der Abschlussprüfung zum Grundlehrgang stachen Nadine Both (37) und Christian Kreitenhubert (47) aus der Gruppe heraus.

Es dauerte nur 16 Minuten, bis die angehenden Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Voerde die Fahrerseite des Autos freigelegt hatten. Bei der Abschlussprüfung des Grundlehrgangs wusste jeder, was zu tun war – jeder Handgriff saß. Nachdem die Fenster eingeschlagen waren, konnten die Türen entfernt werden, die mit einem hydraulischen Rettungsspreizer aufgebrochen worden waren. Mit einer Schere wurde dann die B-Säule herausgeschnitten. Im Fachjargon der Feuerwehr nennt man das eine „große Seitenöffnung“. Der Fahrer konnte sodann mit einer Liege aus dem Auto geborgen werden. „Im Idealfall dauert so ein Einsatz 20 Minuten“, sagte Michael Bruckhausen, Lehrgangsleiter der Feuerwehr Voerde. Angesichts der rund vier Minuten unter der Zeit war er mit den angehenden Feuerwehrleuten voll zufrieden.

Löschzüge Die Feuerwehr in Voerde besteht aus insgesamt fünf Löschzügen in den Stadtteilen Voerde (Stadtmitte), Friedrichsfeld, Spellen, Möllen und Löhnen. In den Löschzügen sind insgesamt über 180 Aktive ehrenamtlich engagiert und fahren im Jahr zwischen 150 und 190 Einsätze.

Zwei Anwärter stachen durch ihr Alter aus der Menge heraus. Nadine Both entschied sich mit 37 Jahren dafür, bei der Feuerwehr zu helfen. Christian Kreitenhubert möchte sich mit 47 Jahren in deren aktiven Dienst stellen. Nadine Both will „lernen, wie man Menschen im Ernstfall hilft“. Sie fühle sich in der Kameradschaft richtig wohl. „In den Lehrgängen lernt man viel und es macht genau so viel Spaß, wie ich es mir vorgestellt habe.“