Unterricht in der Corona-Krise : Abschluss-Schüler dürfen wieder in die Klassen – neue Regeln

Die Schulen müssen Konzepte erarbeiten, um Abstandsregeln einzuhalten (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Willnow

Voerde Für die Realschüler ist der Schulbesuch Pflicht. Für die angehenden Abiturienten ist er hingegen ein Angebot, sie können wählen. Die Stadt Voerde versichert: Überall soll es genug Hygiene-Materialien geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ab Donnerstag läuft in Voerde der Schulbetrieb wieder an – langsam, für Schüler der Abschlussklassen und mit vielen Einschränkungen. Zunächst wird an der Realschule und am Gymnasium Voerde wieder unterrichtet.

An der Realschule sind 88 Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs betroffen. Sie sind zur Teilnahme am Unterreicht verpflichtet. Das gelte nur für jene Jugendlichen nicht, die eine für das Coronavirus relevante Vorerkrankung hätten, betont die Stadt Voerde. „Hier entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt –, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte.“ Wenn das der Fall sei, sollten die Eltern die Schule unverzüglich schriftlich benachrichtigen.

Zur Abschlussprüfung gibt es in diesem Jahr keine landeseinheitlich gestellten Aufgaben. „Stattdessen stellen die Lehrkräfte der Realschule eine Prüfungsarbeit zusammen.“

Am Gymnasium sind 100 junge Leute im Abiturjahrgang. Sie sollen die Gelegenheit haben, „sich gezielt auf die Abiturprüfungen vorzubereiten“, teilt die Stadt mit. „Laut Schulministerium ist die Wahrnehmung dieser Angebote freiwillig. Schülerinnen und Schüler, die sich zu Hause auf ihre Prüfungen vorbereiten wollen, müssen sich bei der Schule jedoch abmelden.“ Die Abiturprüfungen wurden auf den Zeitraum vom 12. bis zum 25. Mai verschoben.

Die Stadt Voerde stehe im Austausch mit den Schulleitungen, um sicherzustellen, dass überall genug Hygienematerial wie Seife und Papierhandtücher vorhanden sei „und alle Räume und Handkontaktflächen gemäß den Empfehlungen des RKI“ – also des Robert-Koch-Instituts – „gereinigt werden“, betont die Stadtverwaltung. In Schulen besteht in Nordrhein-Westfalen grundsätzliche keine Pflicht, Schutzmasken zu tragen. Die Schulleitungen könnten das aber dennoch einführen; das stehe ihnen im Rahmen des Hausrechts frei.

Für Jugendliche aus Hünxe, die mit dem Schulbus kommen, erwartet die Stadtverwaltung keine Probleme: Es sei davon auszugehen, das zunächst mal weniger als zehn Personen in den Bussen sein werden. Allerdings gilt spätestens am kommendem Montag eine Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr. Und wer auf andere, sichere Beförderungsmöglichkeiten zurückgreifen könne, werde gebeten, das zu tun. Die Notbetreuung für Kinder der Klassen 1 bis 6 oder für solche mit besonderem Betreuungsbedarf läuft weiter.

Alle Eltern seien gebeten, ihre Kinder für die empfohlenen Verhaltensregeln in der Corona-Pandemie zu sensibilisieren: Sie sollten Abstand halten, in die Armbeuge niesen oder husten, die Hände oft und gründlich waschen und so weiter. Eltern sollten ihren Kindern auch vermitteln, dass weiterhin Kontakte vermieden werden müssen.

(RP)