DINSLAKEN : Einschränkungen und Änderungen auf Linie RE 19

Fahrgäste der Linie RE 11 müssen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Foto: RP/Joachim Preuss

DINSLAKEN Das Bahnunternehmen hat darauf hingewisen, dass sich Fahrgäste vom 22. bis 29. Juni bei der Benutzung der Linie RE 11 auf Änderungen und Einschränkungen einstellen sollen. Es gibt dazu detaillierte Informationen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aufgrund von Baumaßnahmen durch die DB Netz AG kommt es im Zeitraum vom 22. bis 29. Juni auf der Strecke zwischen Oberhausen-Sterkrade und Emmerich zu diversen Sperrungen, die zu Einschränkungen für die Züge der Linie RE 19 von Abellio führen: Bei vereinzelten Fahrten sind in dem genannten Zeitraum Verspätungen von bis zu zehn Minuten möglich. Bei einzelnen Fahrten am Nachmittag kommt es zu geänderten Fahrzeiten. Die Verbindungen ab Düsseldorf-Flughafen (16.46 Uhr, Montag bis Freitag) in Richtung Arnheim sowie ab Emmerich (6.16 Uhr, Montag bis Freitag) in Richtung Düsseldorf Hbf entfallen ersatzlos. Fahrgäste können auf parallel verkehrende Linien ausweichen.

Am Sonntag, 28. Juni, sowie am Montag, 29. Juni, kommt es in den Nacht- beziehungsweise Morgenstunden zu vereinzelten Ausfällen zwischen Oberhausen-Sterkrade und Emmerich. Für die ausfallenden Fahrten wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Der SEV hält an folgenden Haltepunkten: Bahnhof Oberhausen-Sterkrade, Bussteig 7; Bahnhof Oberhausen-Holten, Bussteig 2; Bahnhof Dinslaken, Bussteig 3c; Bahnhof Voerde; Bahnhof Friedrichsfeld; Bahnhof Wesel, Bussteig 5; Marktplatz Wesel-Feldmark; Bahnhof Mehrhoog; Bahnhof Haldern; Bahnhof Empel-Rees; Bahnhof Millingen; Praest Kirche; Bahnhof Emmerich, Bussteig 1.

Weiterhin kann sich die Fahrzeit bei Nutzung des Schienenersatzverkehrs verlängern. Abellio empfiehlt, die

aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen. Außerdem gelte zu beachten, heißt es seitens des Unternehmens, dass es in den Sommerferien vom 29. Juni bis 11. August zu weiteren Einschränkungen im Bereich Oberhausen/Duisburg kommen wird.

Informationen online Die aktuellen Fahrpläne sind im Internet unter www.abellio.de im Bereich „Verkehrsmeldungen“ abrufbar. Zudem besteht die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG