In der Zahnarztspraxis : Kostenfreie Schnelltests ab Montag in Voerde

Voerde Zentral in Voerde haben die Zahnärzte Arasch Bareksei und Christoph Schwermann die „Corona Teststation Niederrhein“ aufgemacht.

Montag geht es los. Ab dann werden in der Corona Teststation Niederrhein, die von den beiden Voerder Zahnärzten Christoph Schwermann und Arasch Bareksei in ihren Praxisräumen an der Bahnhofstraße 65 eingerichtet worden ist, kostenfreie Corona-Schnelltests angeboten. Jeder Bürger kann einmal wöchentlich einen solchen Test zum Nulltarif machen lassen. Testungen werden dort montags bis freitags in der Zeit von 9 bis bis 11.30 Uhr sowie von 14.30 bis 17.30 Uhr durchgeführt. Auch an die Berufstätigen, die werktags keine Zeit haben, ist gedacht worden. Für sie finden Testungen samstags von 10 bis 14 Uhr statt. Die Ergebnisse der Antigen-Schnelltests erhalten die Bürger kurze Zeit später per E-Mail oder sie können sie ausgedruckt abholen. Wer einen Test machen lassen will, muss dafür einen Termin vereinbaren. Das geht telefonisch unter der Rufnummer 02855 7223 oder online unter www.corona-test-niederrhein.de