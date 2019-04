Dienstag und Mittwoch : A 40/A 59: Verbindungen im Autobahnkreuz Duisburg kurzfristig gesperrt

Dinslaken/Duisburg Am Dienstag (16. April) und Mittwoch (17. April) werden jeweils von 9 bis 20 Uhr mehrere Verbindungsfahrbahnen zwischen der A 40 und der A 59 im Kreuz Duisburg gesperrt. Die Autobahnen selbst sind nicht betroffen.

Straßen.NRW sperrt folgende Verbindungen: Von der A40 aus Dortmund kommend auf die A59 in Fahrtrichtung Düsseldorf, von der A40 aus Venlo kommend auf die A59 in Fahrtrichtung Wesel, von der A59 aus Wesel kommend auf die A40 Richtung Dortmund sowie von der A59 aus Düsseldorf kommend auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo. Der Grund: Auf den Parallelfahrbahnen der A40 werden die Schilderbrücken erneuert. Dafür kommt ein großer Kranwagen zum Einsatz, der die Parallelfahrbahnen – und damit auch die Verbindungen – blockiert. Umleitungen sind über die Anschlussstellen Duisburg-Ruhrort und Duisburg-Zentrum ausgeschildert.