Bei Dinslaken Zwei Unfälle auf der A3 kurz hintereinander

Dinslaken · Erst zwei, dann vier Autos sind am späten Sonntagabend auf der Autobahn 3 bei Dinslaken in Unfälle verwickelt worden. Unter den Fahrzeuginsassen waren auch Kinder. Was mit den Verletzten passierte.

17.06.2024 , 08:45 Uhr

Zwei Unfälle gab es am späten Sonntagabend bei Dinslaken (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Zu zwei Auffahrunfällen mit mehreren beteiligten Pkw ist es am späten Sonntagabend räumlich und zeitlich dicht hintereinander auf der Autobahn 3 bei Dinslaken gekommen. Laut Feuerwehr Dinslaken waren in die Unfälle sechs Fahrzeuge verwickelt, von denen drei nicht mehr fahrfähig waren und abgeschleppt werden mussten. Auto überschlägt sich – so geht es den Insassen Unfall auf der A3 Auto überschlägt sich – so geht es den Insassen Auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Oberhausen waren kurz vor dem Rastplatz Sippenwies erst zwei und dahinter vier Autos aufeinander gefahren. Fünf Personen wurden leicht verletzt, obwohl einige der Wagen voll besetzt waren und sich auch Kinder unter den Mitfahrenden befanden. Die Feuerwehr Dinslaken war mit einer großen Anzahl an Kräften vor Ort. Gemeinsam mit dem Rettungs- und Notarztdienst der Hauptwache wurden zunächst die betroffenen Personen untersucht und betreut. Die Besatzungen der drei Rettungswagen aus Oberhausen, Wesel und Dinslaken führten mit dem Dinslakener Notarzt die Erstversorgung der fünf leicht verletzten Patienten durch. Anschließend wurden diese in die umliegenden Kliniken transportiert und dort weiter untersucht. Die Kräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und leuchteten den Bereich aus, bis der Abschleppdienst seine Arbeiten beendet hatte. Die ersten Einheiten konnten schon nach circa 30 Minuten die Einsatzstelle verlassen. Insgesamt dauerten die Arbeiten an der Unfallstelle für die beteiligten Feuerwehrleute der Einheiten Stadtmitte, Oberlohberg und Hauptamt bis gegen 1 Uhr morgens an.

(fbl)