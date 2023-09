Polizei sucht Zeugen Lkw-Fahrer schläft – Diebe schlitzen Plane auf

Die Kriminalpolizei Wesel sucht Zeugen zu Planenschlitzern auf dem Autobahnrastplatz „Bergschlag“ an der A3 (Fahrtrichtung Arnheim) in Hünxe. Die Autobahnpolizei Düsseldorf hatte dort am 7. September vier Fälle von aufgeschlitzten Lkw-Planen aufgenommen.