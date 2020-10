Ab 2. November : Brückenbau A 3 in Hünxe: Beteiligung nur online

Hünxe Die Brücke über den Wesel-Datteln-Kanal und die Lippe in Hünxe ist dauerhaft nicht mehr tragfähig. Daher muss sie abgebrochen und ersetzt werden. In der Folge muss auch die A3 im Bereich der Anschlussstelle Hünxe angepasst werden.

Die Planungen für den Brückenneubau über Wesel-Datteln-Kanal und Lippe an der A 3 in Hünxe sowie der Ausbau der Tank- und Rastanlage Hünxe werden ab Montag, 2. November, online vorgestellt. Das hat die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein am Freitag mitgeteilt. Die Brücke über den Wesel-Datteln-Kanal und die Lippe ist dauerhaft nicht mehr tragfähig. Daher muss sie abgebrochen und ersetzt werden. In der Folge muss auch die A3 im Bereich der Anschlussstelle Hünxe angepasst werden. Im weiteren, südlichen Verlauf der A3 liegen die Tank- & Rastanlagen Hünxe Ost und Hünxe West, die erweitert werden sollen. Unter anderem sind zusätzliche Lkw-Parkplätze geplant.