Feuerwehr löscht Brand Pkw auf der Autobahn in Dinslaken in Flammen

Die Feuerwehr Dinslaken wurde am Samstag gegen 10.20 Uhr zu einem Pkw-Brand auf der Autobahn A3 alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der Anschlussstelle Dinslaken-Nord stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, wie die Feuerwehr mitteilt. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Anschlussstelle Dinslaken-Nord musste für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt werden, gegen 11 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr dann beendet. Im Einsatz war die Einheit Hauptwache der Dinslakener Wehr.