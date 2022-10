A3 bei Dinslaken : Auffahrunfall mit drei Lastwagen - Feuerwehr beseitigt Trümmer

Dinslaken Die A3 bei Dinslaken war wegen eines Auffahrunfalls mit mehreren Lkws zeitweise gesperrt. Der Unfall ereignete sich am Dienstag. Das Trümmerfeld hatte sich über die Fahrbahn verteilt.

Nach einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Lastwagen ist die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Niederlande bei Dinslaken am Dienstag zeitweise gesperrt gewesen. Alle drei Fahrer seien augenscheinlich nicht schwer verletzt worden, aber zur Kontrolle in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr in Dinslaken mit. Das Trümmerfeld habe sich über die Fahrbahn verteilt, auch seien Öl und Diesel ausgetreten. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sei die Autobahn gesperrt worden.