Geld unter Auto deponiert : Telefonbetrüger schlagen in Voerde zu

Telefonbetrüger schlagen in Voerde zu

Mit einer dreisten Masche hat ein Betrüger am Telefon eine 79-jährige Voerderin um ihr Geld gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Voerde (RP) Ein Telefonbetrüger hat erneut in Voerde zugeschlagen. Von einer 79-Jährigen ergaunerte er am Dienstag Bargeld.

Die Frau legte das Geld gegen 17 Uhr unter ein rotes, an der Friedhofstraße geparktes Auto. Den Übergabeort hatten ihr die Gauner zuvor per Telefon mitgeteilt. Sie erklärten der 79-Jährigen, die Banknoten müssten überprüft werden. Im Glauben, das Geld sei bei der Polizei in sicherer Verwahrung, ging die alte Dame anschließend beruhigt nach Hause.