Jubiläumstag in der Stadthalle Dinslaken haut noch einmal kräftig auf die Pauke

Nach dem Jubiläumsjahr 2023, das im Zeichen der 750-Jahr-Feier der Stadt Dinslaken stand, wird es nun zum Abschluss einen Jubiläumstag geben. Dieser findet am Sonntag, 3. März, in der Stadthalle statt. Dabei wird auch Rückschau auf das Jubiläumsjahr gehalten und gefeiert. Gemeinsam mit allen Freiwilligen, Beteiligten, Partnern, Sponsoren und Besuchern wird dann an die Projekte erinnert, die aus dem besonderen Anlass stattfanden.