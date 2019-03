Lage nicht dramatisch: In 25 Jahren fehlen 740 Wohnungen

Voerde Das Handlungskonzept Wohnen für Voerde macht vier potenzielle Wohnbauflächen aus.

Ähnlich wie zuletzt Dinslaken hat auch die Stadt Voerde ein „Handlungskonzept Wohnen“ erarbeitet. Das 111 Seiten starke Dokument wird im Planungsausschuss am Dienstag, 19. März, erstmals öffentlich vorgestellt. Danach ist die Lage am Wohnungsmarkt weniger dramatisch als in Dinslaken: Dort fehlen bis 2030 insgesamt 2000 Wohnungen, in Voerde wird bis 2035 ein Bedarf an insgesamt 740 Wohnungen – 550 in Ein- und Zweifamilienhäusern, 190 in Mehrfamilienhäusern – ausgemacht. Die Wohnungsnachfrage bleibt in Voerde in der Summe danach gleich – aber es werden vor allem Senioren- und Singlehaushalte werden nach der Prognose zunehmen.