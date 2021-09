Täter erbeuten Geld und Schmuck : Dinslakener Seniorin fällt auf falsche Polizisten herein

Dinslakener Seniorin fällt auf falsche Polizisten herein

Dinslaken Angeblicher Polizeibeamter meldete sich telefonisch bei der Seniorin und wollte deren Wertsachen vor Diebstahl sichern. Die Frau glaubte dem Betrüger.

Eine 74-jährige Frau aus Dinslaken ist auf Betrüger hereingefallen. Wie die Polizei mitteilt, rief ein unbekannter Mann bei der Frau am Samstag gegen 12 Uhr an und gab vor, Polizeibeamter zu sein. Die Dinslakenerin sollte ihren Schmuck und Bargeld vor der Tür ablegen, damit der angebliche Polizeibeamte die Wertsachen vor Diebstahl sichern könne. Das tat die Frau auch. Ein unbekannter Mann holte den Schmuck und das Geld dann ab. Von ihm gib es eine Personenbeschreibung. Danach war er 40 bis 50 Jahre alt, sah mitteleuropäisch aus und etwa 1,70 Meter groß. Der Mann hatte eine Glatze. Am Sonntag und Montag bekam die Frau weitere Anrufe. Dann meldete sie sich bei der Polizei.