Auf dem Rotbach : Rennenten mit Federboa und Grubenhelm

Gestatten: Die Preisträger der Schönheits- und Sonderwettbewerbe. 340 Enten haben teilgenommen. Foto: Heiko Kempken

Dinslaken 7000 Gummitiere schwimmen am 28. April auf dem Rotbach um die Wette. Das 3. Dinslakener Entenrennen wird mit einem großen Familienfest auf dem Altmarkt gefeiert. Eine Jury hat die schönsten und originellsten Enten gekürt.

Bei so viel versammelter Schönheit griffen selbst seriöse Anzugträger verzückt zum Handy und fotografierten: Die Organisatoren des 3. Dinslakener Entenrennens stellten in der Volksbank den Ablauf des Renntags am Sonntag, 28. April, vor – und die Gewinner der Schönheitswettbewerbe.

340 Enteneltern wollten ihre Schützlinge nicht in schlichtem Gelb antreten lassen: Enten mit Kleidchen und Kettchen, Anzügen und Federboas, kunstvollen Frisuren, Mützen oder Hüten, in Ganzkörperanzügen oder mit Ganzkörperbemalung stellten sich dem Wettbewerb um Dinslakens Superente. Die Platzierung wird (ebenso wie die schönsten Kinder-Enten) erst beim Entenrennen bekannt gegeben. Außerdem gibt es einen Inklusionspreis, einen Kunst-, Heimat-, Mode- und Aktualitätspreis. Gewonnen haben eine Blindenente mit Blindenführente, eine van-Gogh-Ente, eine Bergmannsente (mit funktionierendem Geleucht!), eine Karl-Lagerfeld-Ente samt Katzenente und eine Brexit-Ente. Die Preise werden beim Rennen überreicht.

Das sind die Schönsten der Schönen im Beauty Contest – die genaue Platzierung wird am Renntag auf dem Altmarkt bekannt gegeben. Foto: Heiko Kempken

Info Es sind noch Enten im Stall Vorrat Rund 300 Enten warten noch auf Adoptiveltern. Sie sind für fünf Euro pro Stück unter anderem bei Zweirad Vogel erhältlich. Organisation Organisiert haben das Rennen: Lions Dinslaken, Lions 2012 Dinslaken, Rotary Walsum/Niederrhein, Rotary Wesel-Dinslaken, Inner Wheel Club sowie den Jugendclubs Rotarakt und Leo. Online entenrennen-dinslaken.de und auf Facebook.

Zu schön fürs Wasser? Wer seine gestylte Ente nicht schwimmen lassen will, kann sie bis zum 25. April im Salon Schürmann abholen.

Veranstalter und Sponsoren des Entenrennens stellten den Ablauf und die schönsten Enten in der Volksbank vor. Foto: Heiko Kempken

Alle übrigen der 7000 Enten werden um 11.30 Uhr in Hiesfeld an der Rotbachbrücke an der Sterkrader Straße zu Wasser gelassen. Bürgermeister Michael Heidinger gibt den Startschuss. 2300 Meter sind es bis zum Ziel. Die Retter der DLRG sorgen dafür, dass sich kein Entchen in der Böschung verirrt oder gar in Seenot gerät.

Die Bergmannsenten haben am Heimat-Wettbewerb teilgenommen. Foto: Heiko Kempken

Eineinhalb bis zweieinhalb Stunden werden die Enten – je nach Trainingsstand – wohl bis zum Ziel, der Rotbachbrücke an der Gartenstraße in der Altstadt schwimmen. Dort werden die Sportler von der THW-Jugend, der Jugendfeuerwehr sowie „Entensammler“ Josef Vogt (Rotary Walsum/Niederrhein) und „Strömungsretter“ Fabian Friese (DLRG) in Obhut genommen und betreut. Wer seine Ente nicht vom Start an „persönlich betreuen“ möchte, so Organisatorin Gudrun Vogel (Inner Wheel Club), kann den Rennverlauf samt Live-Kommentar live auf dem Altmarkt verfolgen. Dort startet um 11.30 Uhr das große Familienfest. Die Band „Markant“ und DJ Werner machen Musik, „Die Becker und Frau Sierp“ übernehmen die Siegerehrung, Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben, am Kreaktiv-Bus basteln oder sich schminken lassen. Die Service-Clubs sorgen für leckeres Essen und Getränke.

Die Sieger des Rennens und der Schönheits- und Sonderwettbewerbe werden gegen 14.30 Uhr geehrt. Ihnen winken insgesamt Preise im Wert von über 11.000 Euro – wie etwa ein E-Bike, iPad, Reisegutschein. Auch die lahmste Ente bekommt einen Preis: einen Fitness-Gutschein, damit es beim nächsten Mal besser läuft. Die Enten können bei der Entenausgabe abgeholt werden. Allerdings hat niemand das Recht, seine eigene Ente wieder mitnehmen zu können. Die Veranstalter bitten darum, Kindern den Vortritt zu lassen. Am 2./3. Mai gibt es außerdem wieder eine Enten-Tauschbörse bei Zweirad Vogel – zum Suchen, Finden und Klönen.

Das Entenrennen ist nicht nur ein großer Spaß für alle Beteiligten, sondern dient auch einem guten Zweck. Mit dem Erlös werden das neue Rettungsboot der DLRG, der „Rheinadler“, ein neuer Probenraum für das ND-Jugendzentrum und die Fitkids-Beratungsstelle für Kinder suchtbelasteter Eltern in Wesel unterstützt.

